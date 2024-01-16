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Yusuf Şimşek: Galibiyeti Altay camiasına armağan ediyorum - Son Dakika
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Yusuf Şimşek: Galibiyeti Altay camiasına armağan ediyorum

Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Şanlıurfaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Kesin olarak düştü gözüyle bakılan Altay vardı fakat bu savaşta biz de varız' dedi. Altay, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup ederek galibiyeti Büyük Altay'a ve taraftarlara armağan ettiğini belirtti. Şimşek, oyuncularının özverili çalışmalarını ve takımın düşme hedefine karşı verdikleri mücadeleyi vurguladı.

Yusuf Şimşek: Galibiyeti Altay camiasına armağan ediyorum
16.01.2024 - 00:38,  Güncelleme: 00:39
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- Yusuf Şimşek: "Galibiyeti Altay camiasına armağan ediyorum"

İZMİR - Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Şanlıurfaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Kesin olarak düştü gözüyle bakılan Altay vardı fakat bu savaşta biz de varız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Altay, konuk ettiği Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Bu galibiyeti yarın 110. yılını kutlayacağımız Büyük Altay'a ve taraftarlara armağan ediyoruz. Bir buçuk aydır buradayım. Bu çocukların oyuncu kardeşlerimi inanılmaz özverili bir şekilde çalıştığını görüyorum. Maddi olanaksızlara rağmen inanılmaz derecede hem antrenmanda olsun hem maçlarda olsun müthiş bir şekilde efor sarf ediyorlar. Bunun da karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Daha düne kadar bu takım kesin düşmüş denilen bir takımdı. Ama şimdi bu savaşta, bu yarışta biz de varız. Ben geldiğimden beri zaten oyuncu kardeşlerime bu yarışta biz de varız. Hem de son dakikaya, son saniyeye kadar. Bütün futbolcu kardeşlerimi alınlarından öpüyorum. Tecrübelilerle gençleri birleştirmeye çalışıyoruz. Hem gençlerden hem tecrübelilerden faydalanmaya çalışıyoruz. İlerleyen günlerde genç kardeşlerimize daha çok şans vereceğimizi düşünüyorum. Onlardan da faydalanacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi emeği geçen tesisinde çalışan personelimize, malzemecimize, mutfaktakilere, çimcimize yani ki bütün tesis çalışanlarına çok çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri iyi motive ettiler. Galip gelmek güzel bir şey. Bunun mutluluğunu bugün, yarın sevincini yaşayacağız. Ondan sonra tekrar ayaklarımız yere basarak önümüze devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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