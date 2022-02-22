Yusuf Tokuş: "Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz" - Son Dakika
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Yusuf Tokuş: "Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz"

22.02.2022 15:04
Yusuf Tokuş: "Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz"

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş, yarın Bodrumspor ile oynayacakları müsabakaya ilişkin, "Bodrumspor maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş, yarın Bodrumspor ile oynayacakları müsabakaya ilişkin, "Bodrumspor maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. Bodrum maçını kazanmak ve play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör Yusuf Tokuş, Bodrumspor mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tokuş, "Ligin 27. maçına çıkıyoruz. Daha önceden de belirtiğim gibi kalan bütün maçlar final niteliğinde. Her maça hafta olarak ayrı ayrı bakıyoruz. Bodrumspor karşılaşması da bunlardan biri. Gerçekten yarın çok önemli bir maça çıkacağız. Ben her iki takım açısından güzel müsabaka olacağına inanıyorum. 6 puanlık tabir edilen bir maç oynayacağız. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Kazandığımız zaman rakibimizle puan farkımızı açmış olacağız bu yüzden bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ligde çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Çorumspor maçından sonra hiç ara vermeden Bodrumspor maçının hazırlıklarına hemen başladık. Yarın inşallah Bodrumspor maçından iyi bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum. Ayrıca oyuncularıma da güveniyorum. Bodrum maçını kazanmak ve play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - SİVAS

Yusuf Tokuş: Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz

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Futbol Federasyonu, Play Off, Bodrum, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yusuf Tokuş: 'Play-off iddiamızı sürdürmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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