Yusuf Yaser Aksu, Avrupa Şampiyonu Olarak Vezirköprü\'ye Döndü

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Vezirköprülü güreşçi Yusuf Yaser Aksu, memleketi Vezirköprü'de ilçe halkı tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Vezirköprü Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü'nde yetişerek eğitine Kavak Yaşar Doğu Sporcu Eğitim Merkezinde devam eden Aksu, ilçenin girişinde vatandaşlar ve sporseverlerin oluşturduğu kalabalık tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı. Oluşturulan konvoy eşliğinde ilçe merkezinde şehir turu atan şampiyon, hemşerilerinden yoğun alkış aldı.

Başarılı sporcu, karşılamanın ardından ilk olarak Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam Kaya, "Yusuf'un bu büyük başarısıyla gurur duyuyoruz. Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Ardından Vezirköprü Belediye Başkanı Av. Murat Gül'ü ziyaret eden Aksu, burada da sıcak ilgiyle karşılandı. Başkan Gül, "Yusuf'un başarısı Vezirköprü için büyük bir onurdur. Belediye olarak genç sporcularımıza her alanda destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN