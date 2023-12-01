Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa kupalarında en golcü futbolcu oldu

Lille, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında Olimpija'ya konuk oldu. Fransız ekibi karşılaşmayı 2-1 kazanırken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı attığı gol ile tarihe geçti.
Olimpija karşısında Lille'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Remy Cabella ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Milli yıldız bu golle Fransız ekibinin Avrupa kupalarında en golcü futbolcusu oldu.
Olimpija karşısında attığı golle Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Avrupa kupalarında 10 gole ulaştı. Lille'in sosyal medya hesabı milli yıldızı bu başarısından dolayı kutladı.
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