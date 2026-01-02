Yusuf Yazıcı Olympiakos'tan ayrılıyor - Son Dakika
02.01.2026 15:43
Olympiakos'ta yeterli süre alamayan Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı planlıyor. Bu sezon 11 maçta sadece 191 dakika oynayan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın tercihleri arasında ön plana çıkamadı. Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemesi de ayrılık kararında etkili oldu. Yusuf Yazıcı'nın, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek ve özellikle Fransa'ya dönme isteği olduğu belirtildi.

Olympiakos'ta yeterli süre bulamayan Yusuf Yazıcı, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. 28 yaşındaki milli futbolcunun, daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmek istediği ve Fransa'ya dönme fikrine sıcak baktığı öğrenildi.

YUSUF YAZICI OLYMPIAKOS'TA MUTSUZ

Yusuf Yazıcı, 1.5 sezon önce transfer olduğu Olympiakos'ta istediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılık kararı aldı. Tecrübeli futbolcunun, ara transfer döneminde yeni bir takıma imza atmak istediği ifade edildi.

LİGDE 191 DAKİKADA KALDI

Yusuf Yazıcı bu sezon Yunan Süper Ligi'nde 11 maçta görev almasına rağmen sadece 191 dakika sahada kalabildi. Kupada ise 4 maçta 4 gol atıp 4 asistlik dikkat çekici bir performans sergilemesine rağmen teknik direktör Jose Luis Mendilibar'ın tercihleri arasında ön plana çıkamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNE YAZILMADI

Milli futbolcunun Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmemesi de ayrılık kararında etkili oldu. Yusuf'un, daha fazla süre alacağı bir takımda forma giymek istediği aktarıldı.

FRANSA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Olympiakos'taki durumundan memnun olmadığı belirtilen Yusuf Yazıcı'nın, daha önce 3 sezon forma giydiği Fransa'ya geri dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. 28 yaşındaki oyuncunun, Ligue 1 ekiplerinden gelebilecek transfer tekliflerini beklediği kaydedildi.

KARİYERİNDE 18.5 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

Yusuf Yazıcı, 2019 yazında Trabzonspor'dan Lille'e 18.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Daha sonra CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Yusuf, 2024 yazında ise bedelsiz şekilde Olympiakos'a imza atmıştı. Milli oyuncu, Olympiakos'taki ilk sezonunda sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

08:59
