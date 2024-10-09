Yüzme Antrenörü Güven Görgül Vefat Etti

Spor

İZMİR'de 30 yılı aşkın süre boyunca Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu Tesisleri'nde müdürlük yapan Güven Görgül, hayatını kaybetti.

Judo ve yüzme branşlarında yıllar boyunca birçok milli sporcunun yetişmesine katkı yapan Görgül'ün parkinson hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Güven Görgül'ün cenazesi Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.