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Yüzme havuzunda yeni dönem - Son Dakika

Yüzme havuzunda yeni dönem

27.11.2021 11:31
Yüzme havuzunda yeni dönem

Düzce(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Düzce Yüzme havuzu yaptığı yeniliklerle yüzme severlere yeni dönemin kapılarını açıyor.

Düzce(İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Düzce Yüzme havuzu yaptığı yeniliklerle yüzme severlere yeni dönemin kapılarını açıyor. Online randevu sistemini hayata geçiren Yüzme Havuzu, sporcularını bekliyor.

Düzce'de yüzmeye meraklı olanların yaz kış kullanabildiği Kalıcı Konutlar Yüzme havuzu yeni bir döneme başlıyor. Daha önce sadece yüzme havuzundan yapılan rezervasyon ve üyelikler artık yeni dönem ile birlikte online olarak yapılacak. duzce.gsbhavuz.com sitesinden online kayıt ve rezervasyon yapılacağı yeni dönemde ödemelerde kredi kartı ile gerçekleştirilecek.

Kartında bakiye olan eski üyeler ise 22 Ocak 2022 tarihine kadar bakiyelerini bitirmelerinin gerektiği yeni dönemde bu tarihten sonra tamamıyla online randevu sistemi üzerinden işlem yapılacak. - DÜZCE

Yüzme havuzunda yeni dönem
Yüzme havuzunda yeni dönem

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzme havuzunda yeni dönem - Son Dakika Spor


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