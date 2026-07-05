Yüzme Hayali: Muhammed Yasir Özdayı - Son Dakika
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Yüzme Hayali: Muhammed Yasir Özdayı

Yüzme Hayali: Muhammed Yasir Özdayı
05.07.2026 13:01
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11 yaşındaki Muhammed Yasir Özdayı, ulusal yarışmada 3 madalya kazanarak uluslararası başarı hedefliyor.

Elazığ'da küçük yaşta tribünden izlediği ablasına özenerek yüzme sporuna başlayan 11 yaşındaki Muhammed Yasir Özdayı, ulusal ilk resmi yarışmasında kazandığı 3 madalyanın ardından uluslararası başarı hedefliyor.

Henüz 3 yaşındayken annesinin yanında olimpik yüzme havuzunda tribünlerden ablasını izleyerek yüzme sporuna ilgi duyan Özdayı, Elazığ Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde 7 yaşında adım attığı havuzda kısa sürede yeteneğiyle öne çıktı.

Bu yıl katıldığı ilk resmi organizasyon olan Edirne'deki Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'nde 3 madalya kazanan küçük sporcu, gözünü uluslararası başarılara dikti.

"Yüzmeye başladığım için çok mutluyum"

Özdayı, AA muhabirine, yüzme sporuna olan ilgisinin henüz küçük yaşlarda, kendisinden önce yüzme sporuyla tanışan ablasını izlemesiyle başladığını belirtti.

Bu durumun kendisinde büyük bir yüzme isteği uyandırdığını ifade eden Özdayı, şunları kaydetti:

"Ablam çok güzel yüzüyordu, ben de ona çok özeniyordum, onun gibi yüzmek istiyordum. Yüzmeye başladığım için çok mutluyum, yüzmeyi çok seviyorum."

Yüzme sporunda en üst seviyeye gelmek istediğini aktaran Özdayı, "Michael Phelps'i çok beğeniyorum, onun seviyesine gelip uluslararası şampiyonalarda ve olimpiyatlarda ülkemi gururlandırmak istiyorum." dedi.

"Ablasının yarıda bıraktığını Yasir tamamladı"

Yüzme antrenörü Seda Gündoğdu da Özdayı'nın resmi yarış kariyerinin bu yıl başladığını ve ilk resmi yarışmasında 3 madalya kazandığını söyledi.

Yasir'in yüzmede gelecek vaat eden bir sporcu olduğunu belirten Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Yasir kulübümüzün en küçük sporcularından. Kulübümüzün neşesi, aynı zamanda en büyük gururlarından biri. Yaşı büyüdükçe başarılarının da büyüyeceğine inanıyoruz. Çok yetenekli ve başarılı, ailesinin çok desteklediği bir sporcu. Ona elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. İlk resmi yarışında da dereceler alarak başta ailesini ve bizi çok gururlandırdı."

Anne Melda Özdayı ise Yasir'in ablasının yarım bıraktığı yüzme sporunda en iyi noktaya gelmeyi hedeflediğini anlattı.

Özdayı, "Ablası yüzmeyi bıraktı, farklı bir spor dalıyla devam etti. Yüzme sevgisini Yasir'e aşıladı. 6 yaşlarındayken ilk kez yüzmeye başladı. Amacımız sadece yüzmeyi öğrenmesiydi. Tabii ki fiziksel gelişimine de destek sağlamaktı. Fakat hocalarımız Yasir'deki yeteneği keşfedince süreç bambaşka bir noktaya evrildi. Yasir, başarı göstererek bizleri de gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Muhammed Yasir, Elazığ, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzme Hayali: Muhammed Yasir Özdayı - Son Dakika

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