Yüzme Kupası Fenerbahçe'ye Geçti

2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası, Galatasaray'dan alınarak Fenerbahçe'ye teslim edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübünün tahkim kuruluna yaptığı itirazın kabul edildiği, kupanın da sarı-lacivertli kulübe teslim edildiği vurgulandı.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın lisanssız sporcu yarıştırdığı ve kural ihlali yaptığı gerekçesiyle tahkim kuruluna başvuruda bulunmuştu.
