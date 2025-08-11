Yüzme Kupası Fenerbahçe'ye Geçti

2023 Açık Yaş Erkekler Yüzme Kupası, Galatasaray'dan alınarak Fenerbahçe'ye teslim edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Spor Kulübünün tahkim kuruluna yaptığı itirazın kabul edildiği, kupanın da sarı-lacivertli kulübe teslim edildiği vurgulandı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın lisanssız sporcu yarıştırdığı ve kural ihlali yaptığı gerekçesiyle tahkim kuruluna başvuruda bulunmuştu.