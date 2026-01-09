Milli yüzücü Aydın Büyükşehir Belediyespor\'da

Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları gümüş madalyası sahibi, Türkiye Şampiyonu ve 100 metre kurbağalama stilinde Avrupa ikincisi olan milli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, Aydın Büyükşehir Belediye spor Kulübü'nün sporcusu oldu.

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla dikkat çeken Aydınlı milli sporcu Yaman Rüzgar Kızılet, spor kariyerine Aydın Büyükşehir Belediyespor çatısı altında devam edecek. Paralimpik yüzme branşında kazandığı derecelerle olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kızılet'in, yeni kulübüyle birlikte önemli başarılara imza atması bekleniyor.

Kulüpten yapılan açıklamada "Yüzme branşında Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları gümüş madalyası sahibi ve Türkiye Şampiyonu olan, ayrıca 100 metre kurbağalama stilinde Avrupa ikinciliği elde eden Aydınlı sporcumuz Yaman Rüzgar Kızılet'in Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübümüzün sporcusu olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Olimpiyat yolunda yalnızca Aydın için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı olan sporcumuzun her zaman yanındayız" ifadelerine yer verildi. - AYDIN