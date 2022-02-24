Yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika
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Yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu

24.02.2022 12:10
Yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu

Sivas'ta yapılan "Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışları" büyük heyecana sahne oldu.

Sivas'ta yapılan "Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışları" büyük heyecana sahne oldu. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliğinin organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışları" sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzunda 2 gün boyunca yapılan yüzme yarışlarına 130 sporcu katılım sağladı.

Yarışlarda sporcular farklı kategorilerde mücadele ederken, dereceye girebilmek için kulaç attılar. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, hakemler ve antrenörler takdim etti. - SİVAS

Yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu
Yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu - Son Dakika


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