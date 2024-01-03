 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yüzmede 6 Türkiye Şampiyonluğu Bulunan Emre Onuş, Madalyalarına Yenilerini Eklemek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yüzmede 6 Türkiye Şampiyonluğu Bulunan Emre Onuş, Madalyalarına Yenilerini Eklemek İstiyor

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan Emre Onuş, rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken kendisi de yüzmeyi öğrenmek istedi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzunda antrenörlerin desteğiyle yüzmeyi öğrenen Onuş, yeni dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yüzmede 22'si altın 48 madalyası bulunan sporcu, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüzmede 6 Türkiye Şampiyonluğu Bulunan Emre Onuş, Madalyalarına Yenilerini Eklemek İstiyor
03.01.2024 - 13:00,
Abone Ol

Yüzmede 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan Emre Onuş, madalyalarına yenilerini eklemek istiyor.

Onuş, rahatsızlığından dolayı yüzmeye başlayan ağabeyinin yanında havuza gidip gelirken kendisi de yüzmeyi öğrenmek istedi.

Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün havuzunda antrenörlerin desteğiyle yüzmeyi öğrenen Onuş, Tekirdağ'da düzenlenen yarışmalara ve Türkiye şampiyonalarına katıldı.

Yüzmede, Orta Avrupa ülkelerinin katıldığı organizasyonda üçüncülüğü ve 6 Türkiye şampiyonluğu bulunan Onuş, yeni dereceler elde etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Onuş, geçen ay İstanbul da düzenlenen Kısa Kulvar Türkiye Şampiyonası'nda farklı kategorilerde 7 altın bir bronz madalya kazandı.

Yüzmede 22'si altın 48 madalyası bulunan sporcu, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Emre Onuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Slovenya'da düzenlenen Orta Avrupa Ülkeleri Gençler Yarışması'nda da üçüncü olduğunu söyledi.

İstanbul'da katılığı son yarışta 8 madalya kazandığını ifade eden Onuş, "Son yarış benim için çok iyi geçti. Kısa kulvarda hiç düşünmediğim dereceler elde ettim. Takım arkadaşlarımla birlikte bayrak yarışlarında da rekorlar elde ettik. Benim için çok güzel tecrübe oldu. Madalyalarıma 8 madalya daha eklendi. Bunun yanında 7 de Türkiye rekoru eklendi. Yeni rekorlar kırmak için çalışacağım." dedi.

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da Emre Onuş'un her yarıştan güzel derelerle döndüğünü dile getirdi.

Sporcusunun çok hırslı ve çalışkan olduğunu aktaran Saygı, "İstanbul'da 8 madalya kazandı ve bizi çok gururlandırdı. Çalışmalarımıza devam ederek bu başarısını bir üst seviyeye çıkartmasını istiyoruz. Bundan sonra da güzel başarılara imza atacağını ümit ediyoruz. Emeklerinin karşılığıhı her zaman alıyor. " diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Orta Avrupa, İstanbul, Türkiye, Antrenman, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yüzmede 6 Türkiye Şampiyonluğu Bulunan Emre Onuş, Madalyalarına Yenilerini Eklemek İstiyor - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:33:47. #1.11#
SON DAKİKA: Yüzmede 6 Türkiye Şampiyonluğu Bulunan Emre Onuş, Madalyalarına Yenilerini Eklemek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement