Şampiyonada teknik kurulun değerlendirmelerin ardından Dünya ve Avrupa Gençler Şampiyonalarında mücadele edecek yedişer, Balkanlar Gençler Şampiyonası'nda yer alacak 15 ve Varna Atlama Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek 21 sporcu belirlendi.

Kaynak: AA

Narlıdere, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yüzmede Bahar Kupası Atlama Şampiyonası İzmir'de tamamlandı - Son Dakika

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