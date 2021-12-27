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Yüzmede "Madalya avcısı" özel sporcu Ali Şiroğlu, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika

Yüzmede "Madalya avcısı" özel sporcu Ali Şiroğlu, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

27.12.2021 11:31
Yüzmede "Madalya avcısı" özel sporcu Ali Şiroğlu, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

Sakarya'da ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzmede birçok ulusal ve uluslararası yarışta madalyalar kazanan özel sporcu Ali Şiroğlu, 2022'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda birinci olabilmek için sıkı hazırlanıyor.

Sakarya'da ailesinin yönlendirmesiyle başladığı yüzmede birçok ulusal ve uluslararası yarışta madalyalar kazanan özel sporcu Ali Şiroğlu, 2022'de yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda birinci olabilmek için sıkı hazırlanıyor.

Ailesi tarafından "enerjisini atması" düşüncesiyle çocuk yaşta spora yönlendirilen 19 yaşındaki otizmli Şiroğlu, kısa sürede yüzmeyi öğrenerek ulusal ve uluslararası şampiyonalara katıldı.

Yarışlarda toplamda 80 madalya elde eden Şiroğlu, en son Fransa'da 10-18 Aralık'ta düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda üç gümüş ve iki bronz madalya daha kazandı.

Büyük mutluluk yaşayan ve kariyerine Avrupa şampiyonluğu da eklemek isteyen Şiroğlu, Temmuz 2022'de Polonya'da yapılacak şampiyona için antrenörü Ufuk Yoldaş gözetiminde sıkı şekilde çalışıyor.

Hümeyra Şiroğlu: "Ali gibi özel çocukla bu duyguyu yaşadık ve çok mutlu olduk"

Anne Hümeyra Şiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 13 yaşından beri performans sporcusu olarak yüzdüğünü anlattı.

Oğlunun spora başlamasıyla takıntılarında azalmalar olduğunu aktaran Şiroğlu, "Spor Ali'nin hem akademik gelişimine hem de sosyal hayatına katkı sağladı. Yüzmeyi sevdiği için bu yönde ilerledik. Spor yapınca iletişiminde de düzelmeler oldu." dedi.

Şiroğlu, Ali'nin birçok şampiyonada dereceler elde ettiğini belirterek, "2016'da İtalya'da Avrupa Şampiyonası'na katılarak üçüncü oldu, bronz madalya kazandı. İlk yurt dışı macerası orada başladı. Yunanistan'da çevre ülkelerin katıldığı turnuvada altın madalya kazandı. 2019'da pandemiden önce Bosna Hersek'te 7 ülkenin katıldığı şampiyonaya gitti, orada da altın ve gümüş madalya kazandı. En son Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED), Ali'yi Fransa'ya Dünya Şampiyonası'na götürdü, toplamda üç gümüş, iki bronz madalya kazandı." diye konuştu.

Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya hedeflediklerini vurgulayan Şiroğlu, şunları kaydetti:

"Son gittiği şampiyonada Ali normale yakın hafif mentallerle yarıştı. Orada otizm, mental gruplara bölünmedi. Avrupa Şampiyonası'na gittiğinde otizmliler, otizmlilerle yarışacak ve daha adaletli yarış sitemine geçilmiş olacak. Bu dezavantaj durumda bile ülkemizin bayrağını çok güzel temsil etti. Ali gibi özel çocukla bu duyguyu yaşadık ve çok mutlu olduk. Engelli bireylerde destek ve sponsorluk olayı çok nadir oluyor. Bunun artmasını talep ediyorum."

Antrenör Yoldaş: "Her yarışta kendi basamağımızı aşmaya çalışıyoruz"

Milli sporcu Ali Şiroğlu ile 8 yıldır birlikte çalışan antrenörü Ufuk Yoldaş da sporcusuyla aralarında güzel uyum olduğunu, çok fazla vakit geçirdiklerini anlattı.

Ali'nin kendi derecelerini geliştirmesinin önemli olduğunu ifade eden Yoldaş, "Her yarışta kendi basamağımızı aşmaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde mart ayının sonunda Berlin'de özel turnuva var, oraya hazırlanıyoruz. Oradan sonra temmuzda Polonya'da Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Orada da inşallah altın madalya kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Özel sporcu Ali Şiroğlu da "Fransa'da madalyalar aldım, güzel yüzdüm. Avrupa'da birinci olacağım." ifadelerini kullandı.

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Bronz Madalya, Sakarya, Polonya, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yüzmede 'Madalya avcısı' özel sporcu Ali Şiroğlu, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yüzmede "Madalya avcısı" özel sporcu Ali Şiroğlu, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor - Son Dakika
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