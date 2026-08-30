Zafer Bayramı Kupası'nı Cankat Özdeş Kazandı - Son Dakika
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Zafer Bayramı Kupası'nı Cankat Özdeş Kazandı

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Ankara'da düzenlenen Zafer Bayramı Kupası'nda birinciliği Cankat Özdeş elde etti.

Binicilikte Ankara'da düzenlenen Zafer Bayramı Kupası'nı Cankat Özdeş kaldırdı.

Ahal Teke Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Ahal Teke Atlı Spor Kulübü (ATASK) Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy ile Erzurumspor FK Başkan Vekili Veysi Ayhan da yer aldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Zafer Bayramı Kupası'nın kendilerini gururlandırdığını belirterek, "30 Ağustos, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün eşsiz vatan coğrafyasını bu yüce Türk milletine emanet ettiği büyük zaferin adıdır. Gelecek nesillere bırakacağımız vatan coğrafyası için şanlı Atatürk'ümüzün bize bıraktığı tüm değerlere sahip çıkacağız. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun." dedi.

ATASK Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy, yarışma öncesi kulüp tesislerinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlamına değer kattığını ifade ederek, "Böyle anlamlı bir zaferi atlı sporla bir arada kutlamamızın önemli bir anlamı var. At, Türk kültüründe ailenin bir parçasıdır, savaşta arkadaşı, günlük hayatta sırdaşı olmuştur. 30 Ağustos'un coşkusunu atlı sporlarla birlikte yaşatmanın, bu kültürü ve inancı yeni nesillere aktarmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Sporcular organizasyonda genç, genç yetişkin, yetişkin ve yetişkin pro kategorilerinde 140 santimetrede engel atlamada mücadele etti.

Yarışmada 12 sporcu arasından ilk 5'e girerek ödül alan sporcular ve atları şöyle:

1 - Cankat Özdeş (Layton)

2 - Ramazan Akçatepe (First Kiss 21)

3 - Cankat Özdeş (Odilio-s)

4 - Onur Taşpınar (Timur)

5 - Sencer Can (Monet)

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan takdim etti. Ardından ATASK Kurucu Başkanı Şahap Gürsoy, Özarslan'a hediye verdi.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zafer Bayramı Kupası'nı Cankat Özdeş Kazandı - Son Dakika

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