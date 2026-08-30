Zafer Bayramı Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Osman Aşkın Bak, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Bakan Bak, mesajında, "Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bu büyük günün 104. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.