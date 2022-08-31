Eskişehirli atıcılar şampiyonada başarılı sonuçlar elde etti - Son Dakika
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Eskişehirli atıcılar şampiyonada başarılı sonuçlar elde etti

31.08.2022 10:02
Eskişehirli atıcılar şampiyonada başarılı sonuçlar elde etti

Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular hem takım halinde hem de ferdi olarak başarılı sonuçlar elde ettiler.

Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular hem takım halinde hem de ferdi olarak başarılı sonuçlar elde ettiler.

Sakarya'da düzenlenen Zafer Kupası Türkiye Şampiyonası sona erdi. 22-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen yarışmada Eskişehirli sporcular, dereceleri ile dikkat çekti. Havalı Silahlar 10 metre Tabanca Büyük Kadınlar kategorisinde Gülçin Güler, Damla Gürler ve Bilge Çoban; takım olarak Türkiye 3'ncülüğünü elde ettiler. Havalı Silahlar 10 metre Tüfek Branşı Büyük Kadınlar'da da Ceylin Eren Türkiye 2'ncisi oldu. Yine aynı kategori olan 10 metre Tüfek Branşı Büyük Kadınlar'da; Ceylin Eren, Zeynep Gökçe Demirci ve Ayşenur Yılmaz takım halinde Türkiye 3'ncülüğüne imza attılar.

Zeynep Gökçe Demirci, Eylül ayında Polonya'da yapılacak olan ateşli silahlar Avrupa Şampiyonası'nda; Ceylin Eren ise Ekim'de Mısır'da gerçekleştirilecek olan Dünya Şampiyonası'nda Milli Takım sporcusu olarak hem Türkiye'yi hem de Eskişehir'i temsil edecekler. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Zeynep Gökçe, Eskişehir, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli atıcılar şampiyonada başarılı sonuçlar elde etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirli atıcılar şampiyonada başarılı sonuçlar elde etti - Son Dakika
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