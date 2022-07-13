Toplam 70 ülkeden 227 kadın ve 310 erkek sporcunun mücadele vereceği organizasyonda Türkiye'yi şu sporcular temsil edecek:

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye adına organizasyonda 7 kadın ve 5 erkek sporcu tatamiye çıkacak.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Zagreb Grand Prix'sine 12 milli judocu katılacak - Son Dakika

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