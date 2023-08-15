Zaha'nın top kontrolüne Icardi ve Meretens'ten tepki

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Olimpija'yı konuk ettiği mücadelede oyuna sonradan giren Wilfried Zaha'nın performansı gündem oldu. Bir pozisyonda topu kontrol edemeyen yıldıx futbolcuya Icardi ve Meretens'in gülmesi ise çok konuşuldu.

ICARDI VE MERTENS GÜLEREK TEPKİ VERDİ

Yedek kulübesinde oturan iki yıldız Zaha'nın topu kontrol edememesi üzerine birbirlerine bakarak gülemeye başladılar. O anlar yayıncı kuruluşun da ekranına yansıdı.

GÜNDEM OLDU

Takımın golcüsü Icardi ve yıldız futbolcu Meretens'in Zaha'nın topu kontrol edememesine gülerek verdiği tepki sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. O anlara dair binlerce tweet atıldı.

İşte o tweetlerden bazıları;