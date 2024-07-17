Zalgiris Kaunas, Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Zalgiris Kaunas, Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas, ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ı kadrosuna kattı. Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı. Geçtiğimiz sezon Virtus Bologna'da forma giyen 38 yaşındaki basketbolcu, 4.5 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Dunston daha önce A. Efes, Aris, Varese ve Olympiakos gibi takımlarda da oynamıştı.

17.07.2024 13:06
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Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, ABD'li basketbolcu Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas, uzun rotasyonuna deneyimli bir ismi dahil etti. Litvanya takımı, bu doğrultuda ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ı kadrosuna kattı. Zalgiris'in resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon İtalyan takımı Virtus Bologna'da forma giyen 38 yaşındaki basketbolcu, 36 maçta 4.5 sayı ve 3.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Bryant Dunston kariyerinde daha önce A. Efes ile 2 kez Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı. Dunston ayrıca Aris, Varese ve Olympiakos gibi takımlarda da oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Zalgiris Kaunas, Bryant Dunston ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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