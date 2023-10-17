Zaniolo bahis soruşturmasında aklanmaya çok yakın! Polis bahis oynadığına dair delil bulamadı

Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo, İtalya futbolunda yapılan bahis soruşturmasında çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı. Zaniolo'nun telefon ve bilgisayarları incelenirken henüz bahis oynandığına dair bir delile rastlanmadı.

TONALİ SAVCILIKLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

Soruşturma kapsamında suçunu itiraf eden Newcastle United'ın yıldızı Sandro Tonali de Torino Savcılığı ile işbirliği içine girdi. İtalyan futbolcu, cezasını en aza indirmek için elinden gelen çabayı gösterirken, kısa süre içinde Roma'da spor savcılığına da ifade vermesi bekleniyor.

"SAVUNUCUSU OLDUĞUMU TEYİT ETTİM"

Tonali'nin avukatı Feno yaptığı açıklamada, "Bu hafta içi bir daha sorgu olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Şimdilik bu konuda bir bilgim yok. Savcılık ofisinde sadece birkaç dakika bulundum. Sadece henüz resmileşmese de Tonali'nin savunucusu olduğumu teyit ettim." dedi.