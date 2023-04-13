Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Nicolo Zaniolo'nun maliyetini eleştirdi.
İbrahim Göknar yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'ya 600 adet TOGG parası verdik. Zaniolo'ya verilen 600 TOGG parası mı, 1-2 TOGG parasına altyapı yatırımı mı? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Göknar'ın sözlerine cevap veren Metin Öztürk ise, "Kendi içinde bir mantığı olabilir. Bizden önceki yönetimler döneminde şampiyonluklar yaşadık, dünyanın en büyük rakipleriyle oynadık. Galatasaray her zaman şampiyonluğa yarışır. Bunun için yatırım yapmak gerek. Zaniolo da ileride Galatasaray'a hem şampiyonluklar getirecek hem de daha yüksek bedelle satabileceğimiz bir oyuncu. Şu anda bence harika işler yapıyor. İnşallah böyle devam edecek. Günü gelir, iyi talibi çıkarsa değerlendiririz." dedi.
Son Dakika › Spor › Zaniolo'ya verilen para ile kaçta tane TOGG alınabileceğini açıklayan Galatasaraylı İbrahim Göknar, kürsüden çıkıştı - Son Dakika