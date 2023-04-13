Zaniolo'ya verilen para ile kaçta tane TOGG alınabileceğini açıklayan Galatasaraylı İbrahim Göknar, kürsüden çıkıştı

Bakan Koca "Bir isteğin var mı?" diye sordu, kız çocuğunun cevabı kahretti

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Nicolo Zaniolo'nun maliyetini eleştirdi.

"ZANIOLO'YA 600 TOGG PARASI VERDİK"

İbrahim Göknar yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'ya 600 adet TOGG parası verdik. Zaniolo'ya verilen 600 TOGG parası mı, 1-2 TOGG parasına altyapı yatırımı mı? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK BEDELLE SATABİLECEĞİMİZ BİR OYUNCU"

Göknar'ın sözlerine cevap veren Metin Öztürk ise, "Kendi içinde bir mantığı olabilir. Bizden önceki yönetimler döneminde şampiyonluklar yaşadık, dünyanın en büyük rakipleriyle oynadık. Galatasaray her zaman şampiyonluğa yarışır. Bunun için yatırım yapmak gerek. Zaniolo da ileride Galatasaray'a hem şampiyonluklar getirecek hem de daha yüksek bedelle satabileceğimiz bir oyuncu. Şu anda bence harika işler yapıyor. İnşallah böyle devam edecek. Günü gelir, iyi talibi çıkarsa değerlendiririz." dedi.