Zaniolo'ya verilen para ile kaçta tane TOGG alınabileceğini açıklayan Galatasaraylı İbrahim Göknar, kürsüden çıkıştı - Son Dakika
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Zaniolo'ya verilen para ile kaçta tane TOGG alınabileceğini açıklayan Galatasaraylı İbrahim Göknar, kürsüden çıkıştı

13.04.2023 09:30

Galatasaray'ın nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında üyelerden İbrahim Göknar, Nicolo Zaniolo'nun maliyetini eleştirirken çarpıcı sözler söyledi. Göknar yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'ya 600 adet TOGG parası verdik. Zaniolo'ya verilen 600 TOGG parası mı, 1-2 TOGG parasına altyapı yatırımı mı? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu. Göknar'ın sözlerini yanıtlayan Metin Öztürk ise, "Zaniolo ileride yüksek bedelle satabileceğimiz bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında Nicolo Zaniolo'nun maliyetini eleştirdi.

"ZANIOLO'YA 600 TOGG PARASI VERDİK"

İbrahim Göknar yaptığı açıklamada, "Nicolo Zaniolo'ya 600 adet TOGG parası verdik. Zaniolo'ya verilen 600 TOGG parası mı, 1-2 TOGG parasına altyapı yatırımı mı? Bunu çok iyi düşünmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"YÜKSEK BEDELLE SATABİLECEĞİMİZ BİR OYUNCU"

Göknar'ın sözlerine cevap veren Metin Öztürk ise, "Kendi içinde bir mantığı olabilir. Bizden önceki yönetimler döneminde şampiyonluklar yaşadık, dünyanın en büyük rakipleriyle oynadık. Galatasaray her zaman şampiyonluğa yarışır. Bunun için yatırım yapmak gerek. Zaniolo da ileride Galatasaray'a hem şampiyonluklar getirecek hem de daha yüksek bedelle satabileceğimiz bir oyuncu. Şu anda bence harika işler yapıyor. İnşallah böyle devam edecek. Günü gelir, iyi talibi çıkarsa değerlendiririz." dedi.

Zaniolo'nun parasına kaç tane TOGG alınacağını söyleyen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Göknar, kürsüden isyan etti
Zaniolo'nun parasına kaç tane TOGG alınacağını söyleyen Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Göknar, kürsüden isyan etti
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Son Dakika Spor Zaniolo'ya verilen para ile kaçta tane TOGG alınabileceğini açıklayan Galatasaraylı İbrahim Göknar, kürsüden çıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zaniolo'ya verilen para ile kaçta tane TOGG alınabileceğini açıklayan Galatasaraylı İbrahim Göknar, kürsüden çıkıştı - Son Dakika
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