Zara'da Liselerarası Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zara'da Liselerarası Futbol Turnuvası Düzenlendi

Zara\'da Liselerarası Futbol Turnuvası Düzenlendi
05.05.2026 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zara'da Gençlik Haftası kapsamında liselerarası futbol turnuvası yapıldı, şampiyon Zara Anadolu Lisesi oldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında Liselerarası Futbol Turnuvası düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizesinde İlçe Stadyumu'nda düzenlenen turnuvada, Zara Anadolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi turnuvada şampiyonu olurken, Anadolu Lisesi ikinci, Anadolu İmam Hatip Lisesi de üçüncü oldu.

Turnuvada dereceye giren takımların madalya ve kupalarını Zara Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Belediye Başkanvekili Cem Sedat Bayrakçı, Zara İlçe Emniyet Müdürü İsmail Caran ve Türk Kızılay Zara Temsilcisi Serdal Öztürk verdi.

Turnuva sonrası açıklama yapan Zara Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hamza Ergüt, "Öğrencilerimize eğitim süreçlerinde sportif aktivite yaptırarak beden eğitiminin önemine de dikkatlerini çekmek ve takım oyunları ile birbirleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını artırmak üzere turnuvamızı gerçekleştirdik. Turnuvamız ilkokullar, ortaokullar ve liselerarası olarak üç kategoride düzenlenmektedir." dedi.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zara'da Liselerarası Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:51:59. #7.12#
SON DAKİKA: Zara'da Liselerarası Futbol Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.