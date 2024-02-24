ZBEÜ Öğrencisi Sudenur Basancı ÜNİLİG Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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ZBEÜ Öğrencisi Sudenur Basancı ÜNİLİG Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

ZBEÜ Öğrencisi Sudenur Basancı ÜNİLİG Muaythai Türkiye Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı öğrencisi ve milli sporcu Sudenur Basancı, ÜNİLİG Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Basancı, Ekim ayında Katar'da yapılacak olan Üniversite Sporları Dünya Şampiyonası'nda, milli formasıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ve Türkiye'yi temsil edecek.

24.02.2024 16:48  Güncelleme: 16:48
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı öğrencisi ve milli sporcu Sudenur Basancı, ÜNİLİG Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 19-23 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen ÜNİLİG Üniversiteler Muaythai Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarındaki rakiplerini eleyen milli sporcu Sudenur Basancı, 57 kg Elite A Klas Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonu olarak ZBEÜ'nün adını birincilik kürsüsüne çıkardı. Basancı, Ekim ayında Katar'da yapılacak olan Üniversite Sporları Dünya Şampiyonası'nda, milli formasıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini ve Türkiye'yi temsil edecek.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Muaythai ve Kickboks branşlarının her birinde elde ettiği şampiyonluklarla adından söz ettiren Basancı'nın başarılarının artarak devam etmesini temenni ettiğini dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: ZBEÜ Öğrencisi Sudenur Basancı ÜNİLİG Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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