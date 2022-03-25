ZBEÜ; Ünilig Salon Futbolu Süperlig yolcusu - Son Dakika
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ZBEÜ; Ünilig Salon Futbolu Süperlig yolcusu

25.03.2022 00:55
ZBEÜ; Ünilig Salon Futbolu Süperlig yolcusu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Salon Futbol Takımı (FUTSAL) 21-24 Mart tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen FUTSAL 1. Lig müsabakalarına katıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Salon Futbol Takımı (FUTSAL) 21-24 Mart tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenen FUTSAL 1. Lig müsabakalarına katıldı.

Çekişmeli geçen karşılaşmalarda takımlar bir üst lige yükselmek için mücadele etti. ZBEÜ futbol takımı yaptığı karşılaşmaların sonucunda Çanakkale'de yapılan 1. Lig salon futbolu erkekler turnuvasında ikincilik elde etti.

Futbol takımı elde ettiği ikincilikle Hatay'da 25-29 Nisan tarihlerinde yapılacak olan üniversitelerarası ünilig salon futbolu erkekler süper ligine yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Turnuva sonrası açıklama yapan ZBEÜ Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Gümüş müsabakalara katılan tüm takımları tebrik etti. Doç. Dr. Gümüş, futbol takımının elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitelerarası süperlig müsabakalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

ZBEÜ; Ünilig Salon Futbolu Süperlig yolcusu

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Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Çanakkale, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ZBEÜ; Ünilig Salon Futbolu Süperlig yolcusu - Son Dakika


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