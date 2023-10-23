 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zehra Güneş cesur göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu - Son Dakika

Zehra Güneş cesur göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu

Son Güncelleme: 23.10.2023 15:29

A Milli Voleybol Takımı'nın yıldızları, takım arkadaşları Cansu Özbay'ın doğum günü partisinde buluştu. Geceye Zehra Güneş'in göğüs dekoltesi damga vurdu.

VakıfBank ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız sporcuları Cansu Özbay'ın doğum gününde bir araya geldi. Özbay'ın partisinde Zehra Güneş, göğüs dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

DEKOLTESİ BAŞ DÖNDÜRDÜ

Instagram'da 3.7 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş, Cansu Özbay'ın doğum günü partisinde güzelliğiyle adeta büyüledi. Yıldız voleybolcu göğüs dekolteli cesur kıyafetiyle partinin en dikkat çeken ismi oldu.

TARİFİ ZOR BAŞARILARA İMZA ATTILAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, geride bıraktığımız sezonda Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanarak tarihi başarılara imza attı. Türkiye'ye tarifsiz gururlar yaşatan Filenin Sultanları, son olarak 2024 Paris Olimpiyatları vizesini aldı.

Cansu Özbay'ın doğum günü partisinden kareler:

Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş (Soldan 2'nci)
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
Zehra Güneş'i hiç bu kadar cesur görmediniz! Göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu

Filenin Sultanları, Cansu Özbay, Zehra Güneş, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş cesur göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
16:04 Yasak aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'nın annesi ile Cansu Tosun'un babası bir kez daha yan yana
15:50 Müşerref Akay'dan yıllar sonra itiraf etti: İlk eşime şiddet uygulayıp boşadım
15:25 Zehra Güneş cesur göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu
15:06 Ablaları ağaca asılı halde bulundu! Gözü yaşlı ağabey, kız kardeşinin tutuklanmasını istedi
15:05 Köpeğiyle ormana yürüyüşe giden adam büyük şok yaşadı! Toprak resmen şaha kalktı
15:06 Filistinli Çocuk, hayatını kaybedenler arasında ailesini aradı
14:47 Merkez bu ay faiz artıracak mı? Dünyaca ünlü dev bankalar tahminlerini paylaştı
14:45 Bahçeli'nin ''İsrail'e 24 saat süre veriyoruz'' sözlerinin ardından MHP'den Ferdi Tayfur'lu video
14:45 İsrail'de yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 66'sı Netanyahu'nun istifasını istiyor
14:27 Metin Akpınar'ın kızı Sevgi Katkıcı ilk kez konuştu: Akpınar olmayı kabul etmiyorum, anneme çok kızgınım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2023 16:18:44. #1.13#
SON DAKİKA: Zehra Güneş cesur göğüs dekoltesiyle partiye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement