Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı

Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı

Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.

29.02.2024 17:24  Güncelleme: 17:29
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Filenin Sultanları'nın yıldızlarından biri olan 24 yaşındaki başarılı sporcu Zehra Güneş'in, serveti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Vakıfbank'ın başarılı orta oyuncusu Zehra Güneş, dünyanın en çok kazanan voleybolcuları listesinde, Ebrar Karakurt'la birlikte yer alıyor. Sosyal medyada da milyonlarca takipçisi bulunan Güneş, elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için eğitim ve destek almaktan çekinmiyor. Doğru yatırım tercihleri için devamlı destek aldığı bilinen Güneş hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV'de yer alan habere göre; başarılı performansı ve sosyal medyadaki takipçi sayısı ile dikkat çeken Zehra Güneş'in toplam serveti 4 milyon dolar. Vakıfbank'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Güneş, sosyal medyada da giderek popüler hale gelmesiyle reklam gelirlerini de arttırdı.

Öte yandan dünyanın en zengin voleybolcuları listesinde Zehra Güneş'le birlikte yer alan bir diğer Milli sporcu Ebrar Karakurt'un toplam serveti ise 4,2 milyon dolar. Listenin zirvesinde ise 12 milyon dolarla Brezilyalı voleybolcu Sheilla Castro yer alıyor.

Filenin Sultanları, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Voleybol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ramazan Gündoğan: 4 milyon dolar servetse siz servet görmemişsiniz! Alın teriyle kazanmış sonuçta! 11 4 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Servet değil de ne peki?Sen hiç 4 milyon doları bir arada gördün mü kardeş? Ben görmedim şahsen . 2 5

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SON DAKİKA: Zehra Güneş servetine servet katmış! Toplam mal varlığı ortaya çıktı - Son Dakika
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