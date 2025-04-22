Zehra Güneş: Zorlu Bir Sezon Geçirdik - Son Dakika
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Zehra Güneş: Zorlu Bir Sezon Geçirdik

Zehra Güneş: Zorlu Bir Sezon Geçirdik

Vakıfbank kaptanı Zehra Güneş, şampiyonluktan dolayı mutlu olduğunu ve sezonun zorlu geçtiğini belirtti.

22.04.2025 23:28
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Vakıfbank'ın oyuncularından Zehra Güneş, Vodafone Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonunun çok zorlu geçtiğini belirtti.

Zehra Güneş, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Medicana karşısında durumu 3-0 yaparak şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zehra, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten zorlu bir sezon oldu. 10 senedir Sultanlar Ligi'nde ilk 6 oynuyorum. İlk defa böyle değişik bir sezon gördüm. Kıyasıya mücadelenin olduğu, herkesin birbirini yendiği ve seyir zevkinin inanılmaz olduğu bir sezon izledik. Set set oynadık. Bu bizim için 5 setlik maçtı. Fenerbahçe, çok güçlü bir takım. Her kazandığımız sette bizi daha fazla zorlayabileceklerini düşünerek sahaya çıktık. Oyunun her alanında agresif kalabildiğimizi düşünüyorum. İlk kaptanlık senemde bu kupayı müzemize götürdüğümüz için mutuyum. Önümüzde CEV Şampiyonlar Ligi var. Umarım bu kupayı da müzemize götürürüz." ifadelerini kullandı.

"Kaptanlığımın ilk senesinde şampiyonluğa ulaşmamı unutmayacağım"

Takım arkadaşlarıyla beraber oynamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren milli voleybolcu, "Onlarla oynamak benim için zevk. Kaptanlığımın ilk senesinde şampiyonluğa ulaşmamı unutmayacağım. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Teknik ekibe ve yönetime de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Medicana'nın çok iyi oyunculara sahip olduğuna değinen Zehra, "Biz, bu seride her maçı set gibi düşündük. Oyuna hep 0-0 gibi başladık. Oyunun her alanında agresif kalmaya çalıştık. 2 senedir alamadığımız kupanın açlığı ile sadece kazanmayı amaçladık. Biz, geri dönüşleri çok seviyoruz. VakıfBank'ın kültüründe de bu var. İnanınca başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bu sporda kazanmak da var kaybetmek de var. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Zehra Güneş: Zorlu Bir Sezon Geçirdik - Son Dakika

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