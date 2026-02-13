Zeki Çelik\'e İtalya\'dan 2 dev talip

İtalya Serie A ekibi Roma'nın formasını giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

JUVENTUS VE INTER

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre; İtalyan devleri Juventus ve Inter, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zeki Çelik için harekete geçti. Her iki kulübün de 28 yaşındaki futbolcuyu yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

ROMA'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR

Haberde, şu anda mevcut olarak yıllık 2.5 milyon euro kazanan Zeki Çelik'in Roma'dan 4 milyon euro istediği ancak İtalyan ekibinin bu fiyatlara çıkmaması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği dile getirildi. Böylece Juventus ve Inter'e transferde şans doğacağı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Roma formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maçta sahaya çıkan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.