Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde - Son Dakika
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Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde

14.03.2022 17:03
Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, haftanın 11'inde yer aldı.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, haftanın 11'inde yer aldı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 28. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.

Ligue 1'in 28. haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Saint-Etienne takımını ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Çelik, listeye adını yazdırdı.

Son şampiyon Lille 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Ligue 1'de Lille ile Saint-Etienne arasındaki maç golsüz sonuçlandı Ligue 1'de Lille ile Saint-Etienne arasındaki maç golsüz sonuçlandı

Zeki Çelik, Ligue 1, Fransa, Lille, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde - Son Dakika


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