Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu - Son Dakika
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Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu

06.03.2022 23:55
Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında son şampiyon Lille, sahasında Clermont'u 4-0 mağlup etti. Milli futbolcu Zeki Çelik, Clermont'u 4-0 yendikleri karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performansı ile beğeni topladı. Lille, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti ve 7. sıraya yükseldi.

Fransa Lig 1'de 27. hafta karşılaşmasında Lille, Clermont'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 3. golüne imza atan milli futbolcu Zeki Çelik, son golün de asistine imza attı.

ZEKİ ÇELİK FIRTINASI

Lille'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jonathan Bamba, 71. dakikada Jonathan David, 84. dakikada Zeki Çelik ve 90. dakikada Edon Zhegrova attı. Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol 1 asistle oynadı. Burak Yılmaz ise 73'te oyuna dahil oldu.

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Zeki Çelik'ten 1 gol, 1 asist Zeki Çelik'ten 1 gol, 1 asist Zeki Çelik'in gol attığı maçta Lille, Clermont'u 4-0 yendi Zeki Çelik'in gol attığı maçta Lille, Clermont'u 4-0 yendi

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Son Dakika Spor Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeki Çelik gururlandırdı! Lille'de performansıyla göz doldurdu - Son Dakika
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