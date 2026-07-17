Zeki Çelik Juventus'ta - Son Dakika
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Zeki Çelik Juventus'ta

Zeki Çelik Juventus\'ta
17.07.2026 09:56
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Milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'dan Juventus'a transfer oldu ve 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İTALYA Serie A ekiplerinden Juventus, Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı.

Temmuz ayının başında Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Zeki Çelik, Juventus'a transfer oldu. Torino ekibi, 29 yaşındaki milli sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Resmi sözleşmeye imza atan Zeki Çelik, yeni takımının kampına katıldı. Zeki Çelik, milli takımda birlikte forma giydiği Kenan Yıldız ile takım arkadaşı olacak.

ZEKİ ÇELİK: ŞİMDİ KARİYERİMDE YENİ BİR SAYFA AÇMA ZAMANI

Eski takımı Roma için bir veda paylaşımı yapan Zeki Çelik, "Roma formasını giymek, benim için her zaman büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün hem futbolcu hem de insan olarak beni geliştirdi. Teknik direktörlerime, takım arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, sportif direktörlerimize ve teknik ekibimizin her bir üyesine teşekkür etmek istiyorum. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım. Roma'ya bundan sonraki süreçte başarılar diliyor ve hak ettiği tüm başarılara ulaşmasını umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Zeki Çelik Juventus'ta - Son Dakika

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