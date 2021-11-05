Zenit St. Petersburg: 79-90

Turkish Airlines Euroleague'in 8'inci haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg'a 90-79 mağlup olarak 6'ncı mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını da 47-33 geride kapatan Anadolu Efes'te Shane Larkin 14, Tibor Pleiss ise 13 sayıyla mücadele etti. Deplasman ekibinde ise Frankamp 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Kuzminskas da 15 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.Anadolu Efes, Euroleague'in 9'uncu haftasında 11 Kasım Perşembe günü Alman ekibi Alba Berlin'e konuk olacak.