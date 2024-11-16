Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Tolgacan Dinçer
Zeren Spor: Şeyma Ercan, Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan)
Fenerbahçe Medicana: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Stysiak, Ana Cristina, Aslı Kalaç, Drca ( Gizem Örge, Arelya Karasoy, Vasileva, Safronova)
Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 20-25, 15-11
Süre: 124 dakika (33, 21, 28, 24, 18)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Zeren Spor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 yendi.
Zeren Spor, 9 hafta sonunda ligde 5. galibiyetini, Fenerbahçe Medicana ise 2. yenilgisi aldı.
Son Dakika › Spor › Zeren Spor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?