Zeren Spor, İlbank\'ı 3-0\'la Geçti

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Zeren Spor: Aleksic, Eylül Karadaş, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Şeyma Ercan Küçükaslan (Özlem Güven, Gatina)

İlbank: Merve Tanyel, Begüm Hepkaptan, Beren Yeşilırmak, Gorecka, Damla Nur Dündar, Ece Morova (Sinem Arıncı, Ezgi Akyıldız, Cansu Aydınoğulları)

Setler: 25-21, 25-22, 25-20

Süre: 78 Dakika (26, 27, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 26. ve son haftasında Zeren Spor, İlbank'ı 3-0 yendi.

Bu sonuçla Zeren Spor, ligdeki 21. galibiyetine elde etti. Son maçında 20. yenilgisini yaşayan İlbank'ın kümede kalıp kalmayacağı Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçının sonucuna göre belli olacak.