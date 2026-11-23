Zerenspor, CEV Voleybol Kupası 16'lı turunda yarın OK Herceg Novi'ye konuk olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zerenspor, CEV Voleybol Kupası 16'lı finaller ilk maçında yarın deplasmanda Karadağ temsilcisi OK Herceg Novi ile karşılaşacak. Rövanş 3 Aralık Perşembe Ankara'da oynanacak; eşitlik halinde turu geçen ekip altın setle belirlenecek.
Zerenspor, CEV Voleybol Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında yarın deplasmanda Karadağ temsilcisi OK Herceg Novi ile karşılaşacak.
Herceg Novi kentindeki Igalo Spor Merkezi'nde oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.
İki maç üzerinden oynanacak turun rövanş karşılaşması, 3 Aralık Perşembe günü Ankara'da yapılacak. Galibiyet sayılarının eşit olması durumunda turu geçen ekip, 15 sayı üzerinden oynanacak altın setle belirlenecek.
Kulüp tarihinde ilk kez geçen sezon Avrupa kupalarında mücadele eden başkent temsilcisi, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenmişti.
Kaynak: AA
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