Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Zerenspor, orta oyuncu Ceren Karagöl'ü kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Zerenspor Kadın Voleybol Takımımız, tecrübeli orta oyuncu Ceren Karagöl'ü kadrosuna katmıştır. Kariyerinde İlbank, Karayolları, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop, Aras Kargo, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Beşiktaş kulüplerinde forma giyen; Sultanlar Ligi tecrübesi ve BVA Kupası şampiyonlukları bulunan başarılı orta oyuncu, 2026-2027 sezonunun geri kalanında takımımız için ter dökecektir. Ceren Karagöl'e 'ailemize hoş geldin' diyor, sezonun geri kalanında başarılar diliyoruz."