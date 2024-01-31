Zeynep Bilir, Sakarya Kadın FK karşısında hat-trick yaptı

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Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü'nün milli oyuncusu Zeynep Bilir, Sakarya Kadın FK karşısında 3 gol atarak hat-trick yaptı. Başarılı oyuncu bu sezon ligdeki gol sayısını 15'e çıkardı.

Kadınlar 1. Lig B Grubunda zirve mücadele eden Yukatel Kayseri Kadın FK, ligin 11. Haftasında konuk ettiği Sakarya Kadın Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti. Kayseri temsilcisinde Zeynep Bilir, Sakarya Kadın FK karşısında kaydettiği 3 gol ile hat-trick yaparak takımı galibiyete taşıyan isim oldu. Sahaya 11'de çıkan Zeynep Bilir, 2, 30 ve 70. dakikalarda Sakarya Kadın FK filelerini havalandırarak galibiyette büyük pay sahibi olurken takımın en golcü isimlerinden biri oldu. Zeynep Bilir, karşılaşmanın 71. dakikasında yerini Buse Kırbaş'a bıraktı.

Gol kraliçeliğinde ilk sırada Zeynep Bilir sezonu zirve tamamlamak istiyor. - KAYSERİ