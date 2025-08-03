Zeynep Duru Çiftçi Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zeynep Duru Çiftçi Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor

Zeynep Duru Çiftçi Dünya Şampiyonası\'nda Altın Madalya Hedefliyor
03.08.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 yaşındaki Zeynep Duru, Tayland'da yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek.

Yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve 60 madalyası bulunan 17 yaşındaki özel sporcu Zeynep Duru Çiftçi, Tayland'da yapılacak Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Aile dostlarının yönlendirmesiyle 9 yıl önce yüzmeyle tanışan Zeynep Duru, zamanla kendisini geliştirerek yarışmalara katılmaya başladı.

Zeynep Duru Çiftçi, il ve bölge yarışlarında bugüne kadar 60 madalya kazanırken, bir de Türkiye şampiyonluğu elde etti.

Özel Sporcular Mental Milli Takım kadrosunda yer alan Zeynep Duru, 20-30 Ağustos'ta Tayland'da yapılacak Virtus Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ülkesine altın madalyayla dönmek isteyen genç sporcu, her gün antrenörü Sinan Saygı eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

"En iyisini yapıp gelmeyi istiyoruz"

Zeynep Duru Çiftçi, AA muhabirine, yüzmede her zaman daha iyi olmaya çalıştığını söyledi.

Yüzme antrenörü olan aile dostlarının yönlendirmesiyle yüzmeye başladığını ifade eden Zeynep Duru, "9 senedir yüzüyorum. Yüzmeye başladığım seneden itibaren yarışlara katılıyorum. O zamanlar ilkokulda okullar arası yarışlara katılıyordum. Son 3 senedir de özel sporcularla Türkiye Şampiyonası'na katılıyorum. Altın madalyalarım da var, gümüşler de var." dedi.

Genç sporcu, yüzmeyi çok sevdiğini ve yarışlardan madalyayla dönmenin kendisine güven verdiğini dile getirdi.

Dünya Şampiyonası için yoğun tempoda çalıştığını belirten Zeynep Duru, "İlk kez Dünya Şampiyonası'na gideceğim. Güzel hedefler var önümüzde. En iyisini yapıp dönmek istiyoruz. Her gün antrenman yapıyoruz. Olabildiğince verimli bir şekilde antrenmanlarımızı tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antrenörü Zeynep Duru'ya güveniyor

Yüzme antrenörü Sinan Saygı da sporcusunun aynı zamanda 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları milli takım kadrosunda yer aldığını kaydetti.

Zeynep Duru'nun Dünya Şampiyonası'ndan güzel bir sonuçla dönmesini beklediklerini aktaran Saygı, "Paralimpik Oyunları öncesi bu yarış bizim için bir basamak olacak. Gelecek için hedeflerimizi daha net belirleyeceğiz. Çalışmalarımızı ona göre yönlendireceğiz. Kendisinin güzel bir derece yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Sinan Saygı, Tayland, Türkiye, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Duru Çiftçi Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti Türk sanayisinde deprem: Demir çelik devi konkordato ilan etti
Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı İşte kazanan Yüksel Yıldırım iki takımına maç yaptırdı! İşte kazanan
Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı Kız tarafı halaya almayınca bıçaklar konuştu: Biri ağır 12 yaralı
Eyüpsultan’da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var Eyüpsultan'da 16 araç birbirine girdi, yaralılar var
Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü Beşiktaş taraftarını çileden çıkaran görüntü
Galatasaray’ın Morata kararı İtalyanları delirtti Galatasaray'ın Morata kararı İtalyanları delirtti
Ezgi Mola’nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı Ayağından vuruldu Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir

11:24
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
Krasheninnikov Yanardağı 500 yıl sonra faaliyete geçti
10:23
Meteoroloji’den 30 şehre sağanak uyarısı
Meteoroloji'den 30 şehre sağanak uyarısı
10:08
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum’da intihara kalkıştı
Bomba iddia: Çeçen lider Kadirov, Bodrum'da intihara kalkıştı
09:32
Erzurum’a noter bulunamıyor Bakanlık yeniden ilana çıktı
Erzurum'a noter bulunamıyor! Bakanlık yeniden ilana çıktı
09:25
Galatasaray’dan Süper Lig’i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak Uğurcan Çakır bombası
09:24
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
Balkondan av tüfeğiyle ateş açtı, belediye işçisini engelli bıraktı
09:22
Ezgi Mola’nın eski eşi kanlar içinde kaldı Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
Ezgi Mola'nın eski eşi kanlar içinde kaldı! Mekandaki müşteriler can havliyle kaçtı
09:19
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
Yat limanında rezil görüntü: Kayaların üzerinde kimseye aldırış etmediler
09:06
Ayşe Tokyaz’ın ikizinden yürek dağlayan sözler
Ayşe Tokyaz'ın ikizinden yürek dağlayan sözler
08:58
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
Herkes bu imamı konuşuyor: Her şey namaz kıldığı esnada oldu
08:52
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
14 ilde DEAŞ operasyonu, 26 şüpheli yakalandı
08:47
Borsa mı altın mı dolar mı Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Borsa mı altın mı dolar mı? Bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
08:45
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş’tan açıklama geldi
Terörsüz Türkiye sürecinin sessiz ismi Demirtaş'tan açıklama geldi
08:45
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması Hapislerde çürüyebilir
Yıldız futbolcuya ağır tecavüz suçlaması! Hapislerde çürüyebilir
08:25
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Acun Ilıcalı Süper Lig devinin golcüsüne 3 yıllık imzayı attırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 11:30:35. #7.11#
SON DAKİKA: Zeynep Duru Çiftçi Dünya Şampiyonası'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.