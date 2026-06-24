Zeynep Hamurcu'dan Karate Başarısı - Son Dakika
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Zeynep Hamurcu'dan Karate Başarısı

Zeynep Hamurcu\'dan Karate Başarısı
24.06.2026 10:44
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12 yaşındaki Zeynep Hamurcu, Balkan Şampiyonası'nda 5'inci olarak uluslararası turnuvalar için umutlandı.

Hatay'da karate hakemi annesinin önerisiyle tatamiye çıkan 12 yaşındaki Zeynep Hamurcu, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda elde ettiği 5'incilikle gelecekteki uluslararası turnuvalar için umutlandı.

Zeynep, sporculukla başladığı karate kariyerini hakemlikle sürdüren 40 yaşındaki annesi Gülşah Hürriyetoğlu Hamurcu'nun tavsiyesini dinleyip 3 yıl önce tatamiye çıktı.

Antrenör Ezgi Karaali'den eğitim alan Zeynep, Antalya'da martta düzenlenen Türkiye Minikler-Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 128 sporcu arasında 5'inci oldu.

Performansı sayesinde Minik Yıldızlar Milli Takımı'nın kampına davet edilen Zeynep, 29-31 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda ay yıldızlı formayı temsil etti.

Zeynep, şampiyonayı 5'inci tamamlamasıyla gelecekteki uluslararası turnuvalar için umutlandı.

Rize'de 1-3 Eylül'de organize edilecek Uluslararası Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası'na katılmayı isteyen sporcu, hazırlıklarını Antakya ilçesindeki Hatay Merkez Salonu'nda yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor.

"Türk bayrağını dalgalandırmayı istiyorum"

Zeynep Hamurcu, AA muhabirine, antrenörünün yanı sıra antrenmanlarını izleyip hatalarını gösteren annesinin de tecrübelerinden yararlandığını söyledi.

Milli formayla madalyalar kazanmayı hedeflediğini dile getiren Zeynep, "Uluslararası arenalara katılıp Türk bayrağını dalgalandırmayı, bayrağımızın sürekli kürsülerde görünmesini istiyorum. Ülkeme madalyalar kazandırmak istiyorum." dedi.

Anne Gülşah Hürriyetoğlu Hamurcu da karatenin kendileri için "sevda" olduğunu vurgulayarak, "Farklı sebeplerden sporu sürdüremedim ancak çocuğumu bu şekilde görmek, başarılarına ortak olmak beni çok mutlu ediyor. Hayallerimin somut olarak kızımda gerçekleştiğini görmek benim için çok sevindirici." diye konuştu.

Antrenör Ezgi Karaali ise karateci babasının yönlendirmesiyle sporla tanıştığını belirterek, "Zeynep çok yetenekli ve başarılı bir sporcu. Gülşah abla da babamla bu spora başladı. Annesi de gerçekten çok başarılı sporcuydu, kızı da aynı şekilde başarılı. İnşallah ilerde bayrağımızı en iyi şekilde göndere çekecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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