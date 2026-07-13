U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'na Eskişehir'den katılan Zeynep Özkara, Balkan Şampiyonu oldu.
Şampiyona, 11 ülkenin katılımıyla Romanya'nın Craiova kentinde düzenlendi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sporcusu Zeynep Özkara, şampiyonaya katıldı. Sergilediği performansla 800 metre branşında Sırp rakibini geride bırakarak Balkan Şampiyonu olan Özkara, önemli bir başarıya imza attı. - ESKİŞEHİR
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