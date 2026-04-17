Zeynep Sönmez, Almanya'da Elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'da düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'de dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez'e 2-1 yenilerek elendi.

Stuttgart kentinde, toprak zeminde gerçekleştirilen WTA 500 düzeyindeki turnuvada Zeynep Sönmez, son 16 turunda Leylah Fernandez ile karşılaştı.

Turnuvaya elemelerden gelerek ana tabloda 5 numaralı seribaşı Jasmine Paolini'yi 2-0 ile geçen Zeynep, 3 saati aşan mücadelede 7-6, 1-6 ve 6-7'lik setlerle Fernandez'e mağlup oldu.