Zeynep Sönmez Amerika Açık elemelerinde final turuna yükseldi - Son Dakika
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Zeynep Sönmez Amerika Açık elemelerinde final turuna yükseldi

Zeynep Sönmez Amerika Açık elemelerinde final turuna yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Amerika Açık elemelerinin final turuna yükseldi. İlk turda Macar raket Dalma Galfi'yi, ikinci turda İsviçreli tenisçi Jil Teichmann'ı mağlup eden Sönmez, finalde Aliaksandra Sasnovich ile karşılaşacak.

21.08.2024 20:53
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Sezonun son Grand Slam turnuvası Amerika Açık'ın elemelerinde korta çıkan milli tenisçi Zeynep Sönmez elemelerin final turuna yükseldi.

Elemelerinin ilk turunda 22 numaralı seri başı Macar raket Dalma Galfi ile karşılaşan Sönmez, Galfi'yi 6-3, 6-4 yenerek elemelerin ikinci turuna yükseldi. Elemelerin ikinci turunda İsviçreli tenisçi Jil Teichmann ile karşısında korta çıkan Sönmez 1 saat 21 dakika süren mücadelede Teichmann'ı 7-5, 6-0 yenerek adını elemelerin final turuna yazdırdı. Zeynep'in ana tablo yolunda son rakibi elemelerin 2 numaralı seri başı, dünya 101 numarası Aliaksandra Sasnovich olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zeynep Sönmez Amerika Açık elemelerinde final turuna yükseldi - Son Dakika
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