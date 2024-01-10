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Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde birinci turu geçti - Son Dakika
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Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde birinci turu geçti

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tenis turnuvasının elemelerinde Çinli You Xiaodi'yi 2-0 yenerek ikinci tura çıktı. 155. sıradaki Zeynep, kariyerindeki ilk Avustralya Açık elemelerindeki galibiyetini elde etti ve şimdi dünya 124 numarası Sırp Olga Danilovic ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde birinci turu geçti
10.01.2024 - 09:47,  Güncelleme: 09:48
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Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çinli You Xiaodi'yi 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 227. sırasındaki You Xiaodi ile karşılaştı.

21 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 36 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılan Zeynep, grand slam turnuvalarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Zeynep, elemelerin 2. turunda dünya 124 numarası Sırp Olga Danilovic'in karşısına çıkacak.

Kaynak: AA
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