Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek'e 2-0 yenilerek elendi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Zeynep Sönmez, Çek sporcu Sara Bejlek ile karşılaştı.
Rakibi karşısında iki seti de 6-2'lik skorlarla kaybeden milli sporcu, organizasyona veda etti.
Son Dakika › Spor › Zeynep Sönmez, Dubai'de Elendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?