Zeynep Sönmez, Dubai\'de Elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek'e 2-0 yenilerek elendi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Zeynep Sönmez, Çek sporcu Sara Bejlek ile karşılaştı.

Rakibi karşısında iki seti de 6-2'lik skorlarla kaybeden milli sporcu, organizasyona veda etti.