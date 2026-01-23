Zeynep Sönmez\'i eleyen Yulia Putintseva\'nın sevinci olay oldu

Avustralya Açık 3. tur maçında Zeynep Sönmez, Kazak rakibi Yulia Putintseva'ya setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

PUTINTSEVA ÜST TURA ÇIKTI

Zeynep Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva karşısında korta çıktı. Mücadele boyunca büyük çekişme yaşanırken, Putintseva üç set sonunda maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

TRİBÜNLERLE GERGİNLİK YAŞANDI

Maç boyunca tribünlerden destek görmeyen Yulia Putintseva, karşılaşmanın ardından tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir el hareketi yaptı. Bu hareketin ardından seyirciler, Putintseva'yı yuhaladı.

MAÇ SONU TEPKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Putintseva'nın maç sonundaki tavrı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, tribünlerle yaşanan gerilim karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.