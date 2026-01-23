Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Zeynep Sönmez\'i eleyen Yulia Putintseva\'nın sevinci olay oldu
23.01.2026 09:06  Güncelleme: 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zeynep Sönmez\'i eleyen Yulia Putintseva\'nın sevinci olay oldu
Haber Videosu

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık 3. turunda Yulia Putintseva'ya 2-1 yenilerek elenirken, Putintseva'nın tribünlere yaptığı hareket maç sonrası gerginliğe neden oldu.

Avustralya Açık 3. tur maçında Zeynep Sönmez, Kazak rakibi Yulia Putintseva'ya setlerde 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

PUTINTSEVA ÜST TURA ÇIKTI

Zeynep Sönmez, üçüncü tur mücadelesinde Yulia Putintseva karşısında korta çıktı. Mücadele boyunca büyük çekişme yaşanırken, Putintseva üç set sonunda maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

TRİBÜNLERLE GERGİNLİK YAŞANDI

Maç boyunca tribünlerden destek görmeyen Yulia Putintseva, karşılaşmanın ardından tribünlere dönerek "Sizi duyamıyorum" şeklinde bir el hareketi yaptı. Bu hareketin ardından seyirciler, Putintseva'yı yuhaladı.

MAÇ SONU TEPKİLER DİKKAT ÇEKTİ

Putintseva'nın maç sonundaki tavrı sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, tribünlerle yaşanan gerilim karşılaşmanın önüne geçen detaylardan biri oldu.

Zeynep Sönmez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Teoman’dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı Teoman'dan yıllar sonra gelen itiraf: Annem şarkıcı olmamdan utandı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor MSB: Bayrak saldırısının failleri tespit edildi, gereği yapılıyor
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı Oyuncak dükkanına dadanan hırsızlar bu kez işyeri sahibine yakalandı

09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
07:18
Meclis’te yumruklaşmaya varan kavga Oturuma iki kez ara verildi
Meclis'te yumruklaşmaya varan kavga! Oturuma iki kez ara verildi
07:03
Savaş hazırlığı gibi hamle Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 09:40:56. #7.11#
SON DAKİKA: Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.