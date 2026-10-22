Zeynep Sönmez, Japonya Açık 2. turunda Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenildi

Zeynep Sönmez, Japonya Açık 2. turunda Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenildi. Dünya sıralamasının 63. basamağındaki Sönmez, WTA 250 turnuvasına veda etti.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Japonya Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın 2. turunda ABD'li Ann Li'ye 2-0 mağlup oldu.
Dünya sıralamasının 63. basamağında yer alan Zeynep Sönmez, mücadele ettiği WTA 250 turnuvasının 2. turunda dünya 25. basamağındaki ABD'li tenisçi Ann Li ile karşılaştı.
Ann Li'ye 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep Sönmez, organizasyona veda etti.
Kaynak: AA
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