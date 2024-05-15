Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya\'da çeyrek finale yükseldi

Spor

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da düzenlenen WTA 125 turnuvası Parma Ladies Açık'ta adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep, ilk turda dünya 48 numarası İtalyan Lucia Bronzetti'yi 2-0 yendi.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı ismi Bronzetti'yi 6-0 ve 6-4'lük setlerle geçen Zeynep, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 50'de yer alan bir sporcuyu mağlup etti.

İkinci turda elemelerden gelen Ukraynalı Anastasiya Soboleva'yı 6-1, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Zeynep, çeyrek finalde Alman Jule Niemeier ile karşılaşacak.