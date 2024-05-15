Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya\'da çeyrek finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Zeynep Sönmez, İtalya'da düzenlenen WTA 125 turnuvası Parma Ladies Açık'ta çeyrek finale adını yazdırdı. İlk turda dünya 48 numarası İtalyan Lucia Bronzetti'yi 2-0 yenen Zeynep, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 50'de yer alan bir sporcuyu mağlup etti. İkinci turda Ukraynalı Anastasiya Soboleva'yı 2-1 yenerek çeyrek finalde Alman Jule Niemeier ile karşılaşacak.

15.05.2024 20:24
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da düzenlenen WTA 125 turnuvası Parma Ladies Açık'ta adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Zeynep, ilk turda dünya 48 numarası İtalyan Lucia Bronzetti'yi 2-0 yendi.

Turnuvanın 2 numaralı seribaşı ismi Bronzetti'yi 6-0 ve 6-4'lük setlerle geçen Zeynep, kariyerinde ilk kez dünya sıralamasında ilk 50'de yer alan bir sporcuyu mağlup etti.

İkinci turda elemelerden gelen Ukraynalı Anastasiya Soboleva'yı 6-1, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenen Zeynep, çeyrek finalde Alman Jule Niemeier ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İtalya'da çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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