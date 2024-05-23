Zeynep Sönmez Roland Garros elemelerinde final turunu geçerek ana tabloya kaldı

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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Roland Garros elemelerinin final turunda Hırvat raket Jana Fett'i 7-6, 6-3 mağlup ederek ana tabloya kaldı.

Sezonun ikinci grand slam turnuvası olan Roland Garros elemelerinin final turunda milli tenisçi Zeynep Sönmez, Hırvat raket Jana Fett ile karşı karşıya geldi. Sönmez, Fett'i 7-6, 6-3 mağlup ederek adını Roland Garros ana tablosuna yazdırdı.

22 yaşındaki raket, ilk kez yer aldığı Roland Garros'ta ana tabloya ulaşan 5. Türk tenisçi oldu. - İSTANBUL