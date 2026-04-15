Zeynep Sönmez Stuttgart'ta Tarih Yazdı

(ANKARA) - Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Porsche Tennis Grand Prix'i ilk tur karşılaşmasında İtalyan raket Jasmine Paolini'yi 2 - 0 yenerek, ikinci tura yükseldi. Sönmez, ikinci turda Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak.

Stuttgart kentinde toprak kortta düzenlenen WTA 500 düzeyindeki turnuvada, elemeleri geçerek ana tablo mücadelesinde oynamaya hak kazanan milli tenisçi Zeynep Sönmez, ilk turda dünya 8 numarası Jasmine Paolini ile karşılaştı. 6-2'lik setlerle rakibini 2-0 mağlup eden Sönmez, ikinci tura yükselirken, kariyerinde ilk kez, dünyada ilk 10'da yer alan bir tenisçiyi yenme başarısı da gösterdi.

Sönmez, ikinci turda dünya 25 numarası Kanadalı Leylah Fernandez ile karşılaşacak. Fernandez, ilk tur mücadelesinde Filipin tenisçi Alexandra Eala'yı 2-0 mağlup etti.